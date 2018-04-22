22 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | После урагана в Москве к медикам обратились 17 человек

Миссия ОЗХО посетила Думу для сбора образцов Эксперты Организации по запрещению химического оружия посетили место инсценировки химатаки в городе Дума в Восточной Гуте для сбора образцов. Согласно информации, опубликованной в релизе организации, миссия побывала там 21 апреля, спустя две недели после произошедшего. Образцы доставят в голландский Рейсвейк, где исследуют и дадут заключение. В международной организации отметили: «ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги, в том числе, возможность повторного посещения Думы».

ИГИЛ1 понес большие потери на юге Дамаска Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 понесла значительные потери на юге Сирийской провинции Дамаск. По данным СМИ, в боях с правительственными войсками ИГИЛ потерял не менее 100 человек убитыми на протяжении последних 48 часов. Точные данные о количестве раненых пока отсутствуют. Основные потери террористы понесли после интенсивного артиллерийского удара правительственных войск Сирии и авиаударов российской авиации.

В Хакасии рухнул легкомоторный самолет, двое погибли При крушении самолета на реке Абакан в Хакасии погибли двое — владелец воздушного судна и его товарищ. По предварительной информации, причиной трагедии могла стать ошибка при пилотировании. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В Сети появилось видео крушения. На кадрах видно, что воздушное судно летит низко над рекой, а затем после неудачной попытки набрать высоту стремительно падает в воду.

После урагана в Москве за медицинской помощью обратились 17 человек Двое пострадавших из-за ураганного ветра в Москве находятся в тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном и средней тяжести. Такую информацию представили в департаменте здравоохранения столицы. В ведомстве рассказали, что всего за медицинской помощью обратились 17 человек, 14 были госпитализированы — в их числе 3 детей. Напомним, ранее стало известно, что в Московской области мужчину насмерть придавило снесенной ветром строительной бытовкой, также врачам не удалось спасти девочку, доставленную в больницу в тяжелом состоянии.

1 Организация запрещена на территории РФ.