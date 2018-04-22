Иран объяснил, каким будет ответ на выход США из «ядерной сделки»

Тегеран, 22 апреля. У Тегерана есть несколько вариантов ответа на возобновление действия санкций со стороны США, заявил глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф. В случае, если американский президент Дональд Трамп откажется продлевать заморозку ранее действовавших в отношении Ирана санкций в рамках «ядерной сделки», Тегеран считает себя вправе возобновить реализацию своей ядерной программы, объявил иранский министр в интервью американскому каналу CBS.

Зариф подчеркнул, что Иран готов к любым необходимым действиям, и считает, что международное сообщество не вправе требовать от Тегерана выполнения условий «ядерной сделки», «которая уже была нарушена». В случае возобновления ядерная программа будет продвигаться с гораздо большей интенсивностью, подчеркнул министр.

«У нас имеется несколько вариантов, и все эти варианты готовы. Среди них есть варианты, которые включают в себя возобновление нашей ядерной деятельности с гораздо большей скоростью», — заявил Зариф в интервью.

Ранее «Газета.ru» писала о разногласиях, вновь возникших между США и Ираном после прихода к власти президента Трампа: Вашингтон обвиняет Иран в поддержке правительства Сирии против сирийской оппозиции — и при этом подготовке для себя плацдарма в Сирии для нападения на Израиль.