Госдеп США призвал Киев поднять цены на газ для населения

Торонто, 22 апреля. В ходе встречи с главой МИД Украины на полях саммита G7 новый и.о. руководителя Госдепартамента США Джон Салливан призвал Киев срочно создать на Украине специальный антикоррупционный суд и поднять цены на газ для внутренних потребителей. Как отметила глава пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт, выполнение этих условий необходимо для получения Киевом очередного транша Международного валютного фонда.

«Салливан призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ, — рассказали в пресс-службе американского ведомства, — приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту».

Таким образом, США добиваются установления для Украины среднего уровня цен на газ по Европе вне зависимости от реального уровня доходов населения и состояния экономики.

Ранее, как писал «Ридус», в украинском «Нафтогазе» обвинили украинцев в чрезмерном потреблении газа: по мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, дешевый газ из России привел к тому, что украинцы привыкли расходовать в шесть раз больше газа, чем любая другая европейская страна.