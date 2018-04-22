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Госдеп США призвал Киев поднять цены на газ для населения
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    Госдеп США призвал Киев поднять цены на газ для населения

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    Госдеп США призвал Киев поднять цены на газ для населения

    Торонто, 22 апреля. В ходе встречи с главой МИД Украины на полях саммита G7 новый и.о. руководителя Госдепартамента США Джон Салливан призвал Киев срочно создать на Украине специальный антикоррупционный суд и поднять цены на газ для внутренних потребителей. Как отметила глава пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт, выполнение этих условий необходимо для получения Киевом очередного транша Международного валютного фонда.

    «Салливан призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ, — рассказали в пресс-службе американского ведомства, — приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту».

    Госдеп США призвал Киев поднять цены на газ для населения

    Таким образом, США добиваются установления для Украины среднего уровня цен на газ по Европе вне зависимости от реального уровня доходов населения и состояния экономики.

    Ранее, как писал «Ридус», в украинском «Нафтогазе» обвинили украинцев в чрезмерном потреблении газа: по мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, дешевый газ из России привел к тому, что украинцы привыкли расходовать в шесть раз больше газа, чем любая другая европейская страна.

    Автор: Валентин Меликов
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