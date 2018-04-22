Собянин выразил соболезнования родителям девочки, погибшей при урагане в Москве

Москва, 22 апреля. Девочка, пострадавшая в результате падения дерева во время обрушившегося вчера на Москву урагана, скончалась в больнице. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что количество пострадавших в результате удара стихии достигло 12 человек.

«Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось, — отметил московский градоначальник. — Выражаю глубокие соболезнования ее родителям».

По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 21, 2018

Отметим, по последним данным, в результате урагана в Москве пострадали трое детей. В общем после урагана были госпитализированы 14 человек в состоянии различной степени тяжести, врачи продолжают работать с ними.

Ранее «Газета.ru» писала о гибели во время ураган мужчины в результате опрокидывания строительного вагончика — ветер в Москве достигал такой силы, что бытовку приподняло в воздух и бросило на к несчастью оказавшегося рядом человека.