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Собянин выразил соболезнования родителям девочки, погибшей при урагане в Москве
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    Собянин выразил соболезнования родителям девочки, погибшей при урагане в Москве

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    Собянин выразил соболезнования родителям девочки, погибшей при урагане в Москве

    Москва, 22 апреля. Девочка, пострадавшая в результате падения дерева во время обрушившегося вчера на Москву урагана, скончалась в больнице. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин отметил, что количество пострадавших в результате удара стихии достигло 12 человек.

    «Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось, — отметил московский градоначальник. — Выражаю глубокие соболезнования ее родителям».

    Отметим, по последним данным, в результате урагана в Москве пострадали трое детей. В общем после урагана были госпитализированы 14 человек в состоянии различной степени тяжести, врачи продолжают работать с ними.

    Ранее «Газета.ru» писала о гибели во время ураган мужчины в результате опрокидывания строительного вагончика — ветер в Москве достигал такой силы, что бытовку приподняло в воздух и бросило на к несчастью оказавшегося рядом человека.

    Собянин выразил соболезнования родителям девочки, погибшей при урагане в Москве

    Автор: Валентин Меликов
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