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В литовском Каунасе пьяный эстонец побил украинца в ходе спора о России
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    В литовском Каунасе пьяный эстонец побил украинца в ходе спора о России

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    В литовском Каунасе пьяный эстонец побил украинца в ходе спора о России

    Каунас, 22 апреля. В литовском Каунасе гражданин Эстонии подрался с жителем Украины в ходе спора о российско-украинских взаимоотношениях, сообщает Sputnik Lietuva, ссылаясь на Генеральную прокуратуру Литвы.

    Конфликт произошел в одном из ночных баров в центре Каунаса. Сначала стороны конфликта обсудили отношения Украины и России на словах. Затем, им показалось этого недостаточно и словесная перепалка переросла в стычку на улице. Как сообщает издание, со ссылкой на очевидцев, мужчины вышли из бара, и эстонец накинулся на украинца, повалил его на землю и принялся избивать ногами.

    Пострадавшего в ходе драки гражданина Украины доставили в больницу, где выяснилось, что он отделался легкими ушибами.

    Затем эстонец принес свои извинения за произошедшее. Избитый украинец принял извинения обидчика,и, в свою очередь, отметил, что не имеет к нападавшему претензий, а также настоял на прекращении досудебного расследования. Кроме того, украинец поведал, что приехал в Литву на заработки несколько дней назад, но после этого происшествия очень хочет вернуться обратно к себе на родину.

    Автор: Олег Сорокин
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