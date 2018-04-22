Лондон, 22 апреля. Специалисты британской разведки не смогут полностью защитить страну от предполагаемых кибератак со стороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Telegraph, которая цитирует слова руководителя подразделения киберзащиты Центра правительственной связи (ЦПС) Киарана Мартина.

По словам Киарана Мартина, основной задачей ЦПС является обеспечение устойчивости к кибератакам, таких систем, как энерго- и водоснабжение, а также интернет, транспорт и здравоохранение. По словам главы английского подразделения киберзащиты, их ведомство не сможет предоставить абсолютную защиту в случае проведения предполагаемых кибератак со стороны России. Мартин выразил уверенность в том, что массированная кибератака РФ против Великобритании является лишь вопросом времени.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Лондона предоставить доказательства обвинений в кибератаках со стороны РФ. По словам Захаровой, подобные заявления со стороны Соединенного Королевства направлены на то, чтобы подготовить общественное мнение к кибератаке Лондона на Россию. Она отметила, что в России расценивают заявление о «российской киберугрозе» как очередную бездоказательную провокацию.