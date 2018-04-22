ВМС США ввели в эксплуатацию корабль, на котором установят лазерную пушку

Портленд (Орегон), 22 апреля. ВМС США ввели в эксплуатацию десантный корабль USS Portland (LPD-27), на котором скоро установят лазерную пушку. Соответствующая видеозапись с церемонии ввода в строй нового десантного корабля была опубликована в аккаунте ВМС США в Twitter.

По сообщению информационного портала Военно-морского института США (USNI News), корабль относится к классу десантных транспортных доков типа «Сан-Антонио». Также сообщается, что корабль выполнит роль флагманского судна на международных военно-морских учениях RIMPAC 2018, которые состоятся этим летом на Гавайях. Затем корабль оснастят лазерной пушкой Laser Weapon System, которая была специально разработана по заказу ВМС США, сообщает РИА Новости.

Десантный корабль USS Portland стал одиннадцатым боевым судном класса «Сан-Антонио», предназначенным для транспортировки более 800 морских пехотинцев. Оно может быть также использовано для запуска и восстановления десантных кораблей, транспортных средств-амфибий, а еще может нести вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey.