Киев, 22 апреля. К 2050 году население Украины уменьшится на 36%, сообщают эксперты международного агентства Bloomberg.

По словам экспертов агентства Bloomberg будет сокращаться население стран Балтии, но еще хуже ситуация будет «только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно».

Одним из факторов уменьшения количества населения в этих странах станет то, что они враждебно относятся к приему иностранных мигрантов. Как сообщает издание, 9 из 10 стран с самым низким уровнем восприятия иностранных мигрантов — «страны бывшего «восточного блока», среди которых 3 балтийских государства».

Следует отметить, что только по официальным данным, с января по ноябрь 2017 года количество жителей Украины сократилось более чем на 180 тыс. человек.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины на 2016 год, население Украины сократилось почти на 9 млн человек за последние 25 лет. В январе же 2017 года уполномоченный президента Украины по правам ребенка Кулеба заявил, что за годы прошедшие с момента отделения Украины от России детское население страны сократилось практически вдвое.

В представительстве Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Киеве утверждают, что Украина продолжает занимать позицию «лидера» по показателям материнской смертности среди стран Европы.