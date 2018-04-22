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Закарпатье «переезжает»: МИД Украины возмущен раздачей венгерских паспортов украинцам
Украина
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    Закарпатье «переезжает»: МИД Украины возмущен раздачей венгерских паспортов украинцам

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    Закарпатье «переезжает»: МИД Украины возмущен раздачей венгерских паспортов украинцам

    Киев, 22 апреля. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар выразил свое возмущение по поводу того, что в Закарпатье происходит массовая выдача венгерских паспортов местному населению. За последнее время более ста тысяч жителей Закарпатья получили венгерское гражданство, сообщает издательство Nation News.

    По словам Боднара, венгерские паспорта позволят украинцам принять участие в выборах в Венгрии. Следует отметить, что официальный Будапешт не удосужился отреагировать на многочисленные ноты протеста Украины по поводу выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья. 

    Флаг Венгрии

    МИД Украины проявляет беспокойство в связи с раздачей венгерских паспортов украинским гражданам, так как в Закарпатье уже не раз звучали речи о том, что регион может стать очередной народной республикой, отделившейся от Украины. По словам экспертов, есть еще один вариант развития событий: жители Закарпатья могут «переехать» в Венгрию вместе со всем своим регионом, как ранее это произошло с Крымом, воссоединившимся с РФ. Такой этот сценарий более вероятен в связи с тем, что экономически и культурно регион больше тяготеет к Венгрии, нежели к Украине. 

    Закарпатье «переезжает»: МИД Украины возмущен раздачей венгерских паспортов украинцам

    Как отмечают политологи, нельзя винить Венгрию, раздающую гражданам Украины свои паспорта, уже хотя бы потому, что те демонстрируют оживленный спрос на удостоверение личности соседнего государства. Исторически так сложилось, что Будапешт вкладывает в Закарпатье больше инвестиций, чем Киев. Кроме того следует отметить и то, что местные жители предпочитают украинским венгерские вузы — из-за более качественного образования. Украина же, к сожалению, ничего не может противопоставить Венгрии, кроме высоких тарифов на коммунальные услуги и чрезвычайно шаткой политической и экономической ситуации.

    Автор: Олег Сорокин
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