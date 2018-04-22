Губительная тенденция: производство авто на Украине за 10 лет уменьшилось в 52 раза

Киев, 22 апреля. Эксперты ассоциации «Укравтопром» сообщили, что на Украине наблюдается губительная тенденция — происходит резкое сокращение производства автомобилей. Так, например, в прошлом месяце было выпущено всего 773 автотранспортных средства, сообщает интернет-портал inforeactor.ru. По сравнению с цифрами 10-летней давности сейчас производственные мощности украинского автопрома загружены всего лишь только на 2%. За последние десять лет на Украине выпуск машин сократился в 52 раза. То есть автопроизводство было полностью загублено.

Полномасштабное производство легковых автомобилей в стране полностью остановлено. В прошлом месяце количество собранных легковых автомобилей составило 683 шт.

Сокращается также и производство коммерческих автомобилей. К февралю текущего года показать упал на 20%, а к марту — на все 36%. Количество выпущенных автомобилей не превысило даже 30 единиц. Эксперты отмечают, что губительная тенденция коснулась и производства автобусов. За март на Украине выпустили 62 единицы нового общественного транспорта, что почти на 24% меньше аналогичного показателя всего лишь годичной давности.