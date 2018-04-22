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Украина
Губительная тенденция: производство авто на Украине за 10 лет уменьшилось в 52 раза
Украина
Население Украины уменьшится на 36% к 2050 году — Bloomberg
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    Губительная тенденция: производство авто на Украине за 10 лет уменьшилось в 52 раза

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    Губительная тенденция: производство авто на Украине за 10 лет уменьшилось в 52 раза

    Киев, 22 апреля. Эксперты ассоциации «Укравтопром» сообщили, что на Украине наблюдается губительная тенденция — происходит резкое сокращение производства автомобилей. Так, например, в прошлом месяце было выпущено всего 773 автотранспортных средства, сообщает интернет-портал inforeactor.ru. По сравнению с цифрами 10-летней давности сейчас производственные мощности украинского автопрома загружены всего лишь только на 2%. За последние десять лет на Украине выпуск машин сократился в 52 раза. То есть автопроизводство было полностью загублено.

    Полномасштабное производство легковых автомобилей в стране полностью остановлено. В прошлом месяце количество собранных легковых автомобилей составило 683 шт.

    Губительная тенденция: производство авто на Украине за 10 лет уменьшилось в 52 раза

    Сокращается также и производство коммерческих автомобилей. К февралю текущего года показать упал на 20%, а к марту — на все 36%. Количество  выпущенных автомобилей не превысило даже 30 единиц. Эксперты отмечают, что губительная тенденция коснулась и производства автобусов. За март на Украине выпустили 62 единицы нового общественного транспорта, что почти на 24% меньше аналогичного показателя всего лишь годичной давности.

    Автор: Олег Сорокин
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