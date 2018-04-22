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Сирия: появилось видео боев правительственных войск с ИГ на юге Дамаска
Украина
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    Сирия: появилось видео боев правительственных войск с ИГ на юге Дамаска

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    Сирия: появилось видео боев правительственных войск с ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 22 апреля. Сирийские военные вступили в ожесточенные столкновения с террористами ИГ1 (запрещено в РФ) на южных подступах к Дамаску, сообщает издательство Muraselon, опубликовавшее видео с места событий.

    На видео запечатлена боевая операция Сирийской арабской армии против ИГ, показан артиллерийский и минометный обстрел позиций боевиков, а также сцены боев штурмовых отрядов войск в районах лагеря Аль-Ярмук и Аль-Хаджар Аль-Асвад, где правительственные войска пытаются укрепить свои позиции на протяжении уже нескольких лет.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олег Сорокин
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