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«Що не заява — тост»: украинцы высмеяли Порошенко за слова об «одной из самых эффективных армий»
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    «Що не заява — тост»: украинцы высмеяли Порошенко за слова об «одной из самых эффективных армий»

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    «Що не заява — тост»: украинцы высмеяли Порошенко за слова об «одной из самых эффективных армий»

    Киев, 22 апреля. Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что армия страны является одной из сильнейших в Европе, вызвало волну насмешек в социальных сетях.

    Украинцы отмечают, что глава государства окончательно утратил связь с реальностью. Например, Елена позавидовала безмятежности президента, живущего в выдуманном мире.

    Ее тезка задалась вопросом о том, остались ли еще граждане, которые воспринимают Порошенко всерьез.

     

    «Що не заява — тост!», — написала VElena, намекая на известное хобби украинского президента. 

    В отличие от большинства завсегдатаев Сети, пользователь Pavel не стал злорадствовать. Просто улыбнулся от души.

    Ранее на Украине выяснили, кто виноват в сдаче Крыма. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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