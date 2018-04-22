Киев, 22 апреля. Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что армия страны является одной из сильнейших в Европе, вызвало волну насмешек в социальных сетях.

Украинцы отмечают, что глава государства окончательно утратил связь с реальностью. Например, Елена позавидовала безмятежности президента, живущего в выдуманном мире.

Наверно, хорошо жить в выдуманном мире???? — Елена Н (@ElenaNovaja) April 15, 2018

Ее тезка задалась вопросом о том, остались ли еще граждане, которые воспринимают Порошенко всерьез.

Неужели есть те, кто воспринимает Петю серьезно? — Елена (@ParLen65) April 15, 2018

«Що не заява — тост!», — написала VElena, намекая на известное хобби украинского президента.

В отличие от большинства завсегдатаев Сети, пользователь Pavel не стал злорадствовать. Просто улыбнулся от души.

Эта новость сделала мое утро отличным!

От души улыбнуло.

Да еще это же "Одна из сильнейших армий Европы" Порошенко (с)

???????????? https://t.co/xH0MyigmKw — ????PaveL???? (@From_Spb_) April 18, 2018

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