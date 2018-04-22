«Що не заява — тост»: украинцы высмеяли Порошенко за слова об «одной из самых эффективных армий»
Киев, 22 апреля. Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что армия страны является одной из сильнейших в Европе, вызвало волну насмешек в социальных сетях.
Украинцы отмечают, что глава государства окончательно утратил связь с реальностью. Например, Елена позавидовала безмятежности президента, живущего в выдуманном мире.
Наверно, хорошо жить в выдуманном мире????— Елена Н (@ElenaNovaja) April 15, 2018
Ее тезка задалась вопросом о том, остались ли еще граждане, которые воспринимают Порошенко всерьез.
Неужели есть те, кто воспринимает Петю серьезно?— Елена (@ParLen65) April 15, 2018
«Що не заява — тост!», — написала VElena, намекая на известное хобби украинского президента.
В отличие от большинства завсегдатаев Сети, пользователь Pavel не стал злорадствовать. Просто улыбнулся от души.
Эта новость сделала мое утро отличным!— ????PaveL???? (@From_Spb_) April 18, 2018
От души улыбнуло.
Да еще это же "Одна из сильнейших армий Европы" Порошенко (с)
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