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Сирия: САА выбила боевиков ИГИЛ с периметра улицы Аз-Зин в Дамаске
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Сирия: появилось видео боев правительственных войск с ИГ на юге Дамаска
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    Сирия: САА выбила боевиков ИГИЛ с периметра улицы Аз-Зин в Дамаске

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    Сирия: САА выбила боевиков ИГИЛ с периметра улицы Аз-Зин в Дамаске

    Дамаск, 22 апреля. Сирийские правительственные войска выбили террористов запрещенного в России формирования «Исламское государство»1 с периметра улицы Аз-Зин в Дамаске Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Al-Masdar News.

    Издание уточняет, что речь идет о хорошо укрепленном районе на юге Дамаска. Ранее здесь происходили кровопролитные сражения между ИГИЛ1 и САА. За контроль над районом боролись несколько незаконных вооруженных формирований. Расположенный на улице Аз-Зин маршрут соединяет жилые кварталы, — напоминает Al-Masdar News.

    Ранее Газета.ru сообщала о сотруднице ФБР, которая вышла замуж  за члена ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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