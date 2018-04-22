Сирия: САА выбила боевиков ИГИЛ с периметра улицы Аз-Зин в Дамаске

Дамаск, 22 апреля. Сирийские правительственные войска выбили террористов запрещенного в России формирования «Исламское государство»1 с периметра улицы Аз-Зин в Дамаске Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Издание уточняет, что речь идет о хорошо укрепленном районе на юге Дамаска. Ранее здесь происходили кровопролитные сражения между ИГИЛ1 и САА. За контроль над районом боролись несколько незаконных вооруженных формирований. Расположенный на улице Аз-Зин маршрут соединяет жилые кварталы, — напоминает Al-Masdar News.

Ранее Газета.ru сообщала о сотруднице ФБР, которая вышла замуж за члена ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.