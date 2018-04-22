Стали известны подробности смерти актера Верна Тройера, сыгравшего Мини-Мы в «Остине Пауэрсе»

Вашингтон, 22 апреля. Семья актера Верна Тройера, исполнившего роль Мини-Мы в серии фильмов об Остине Пауэрсе, рассказала о подробностях его смерти. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что артист был госпитализирован вначале апреля. Тогда его подключили к системе жизнеобеспечения. В субботу вечером 21 апреля актера не стало.

«С большой печалью и невероятно тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн скончался сегодня», — написали друзья актера на его странице в социальной сети Facebook.

Тройера отличал невысокий рост — всего 80 сантиметров. Он получил широкую известность благодаря своим работам в картинах «Остин Пауэрс», «Гарри Поттер и философский камень», «Парень из пузыря», «Люди в черном», а также «Гринч — похититель Рождества».

О смерти Верна Тройера сообщала накануне Газета.ru.