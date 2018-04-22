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Стали известны подробности смерти актера Верна Тройера, сыгравшего Мини-Мы в «Остине Пауэрсе»
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    Стали известны подробности смерти актера Верна Тройера, сыгравшего Мини-Мы в «Остине Пауэрсе»

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    Стали известны подробности смерти актера Верна Тройера, сыгравшего Мини-Мы в «Остине Пауэрсе»

    Вашингтон, 22 апреля. Семья актера Верна Тройера, исполнившего роль Мини-Мы в серии фильмов об Остине Пауэрсе, рассказала о подробностях его смерти. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что артист был госпитализирован вначале апреля. Тогда его подключили к системе жизнеобеспечения. В субботу вечером 21 апреля актера не стало.

    «С большой печалью и невероятно тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн скончался сегодня», — написали друзья актера на его странице в социальной сети Facebook.

    Тройера отличал невысокий рост — всего 80 сантиметров. Он получил широкую известность благодаря своим работам в картинах «Остин Пауэрс», «Гарри Поттер и философский камень», «Парень из пузыря», «Люди в черном», а также «Гринч — похититель Рождества».

    О смерти Верна Тройера сообщала накануне Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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