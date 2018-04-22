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НАК опубликовал видео ликвидации боевиков в Дагестане
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    НАК опубликовал видео ликвидации боевиков в Дагестане

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    НАК опубликовал видео ликвидации боевиков в Дагестане

    Махачкала, 22 апреля. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видеозапись, на которой запечатлен ход проведения контртеррористической операции в городе Дербенте Республики Дагестан.

    В результате операции были уничтожены девять боевиков группировки. Правоохранители уточнили, что ликвидированные злоумышленники готовили теракты на майские праздники. В ходе операции один из бойцов спецназа получил небольшое повреждение.

    О ликвидации девяти боевиков по итогам спецоперации в Дагестане сообщала накануне Газета.ru. Издание уточнило, что активная фаза контртеррористической операции на этом завершена.

    Автор: Сергей Свазовский
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