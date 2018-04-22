Сирия: САА обнаружила склад американских ракет в районе Восточный Каламун в Дамаске

Дамаск, 22 апреля. Сирийские правительственные войска обнаружили десятки противотанковых ракет Соединенных Штатов TOW в пещере района Восточный Каламун провинции Дамаск Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Отмечается, что силам САА удалось обнаружить в тайнике десятки ракет TOW, а также несколько пусковых установок TOW.

Несколько ранее правительственные войска обнаружили в Восточном Каламуне еще один склад, где также находилось оружие американского производства, — пишет Al-Masdar News.

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Накануне САА обнаружила сеть туннелей в Восточной Гуте в Сирии. Об этом писала Газета.ru.