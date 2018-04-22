Сирия: ИГИЛ несет большие потери на юге Дамаска

Дамаск, 22 апреля. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 понесла значительные потери на юге провинции Дамаск Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Almasdarnews.

По данным издания, в боях с сирийскими правительственными войсками ИГИЛ1 потерял не менее 100 человек убитыми на протяжении последних 48 часов. Almasdarnews отмечает, что точные данные о количестве раненых отсутствуют.

Основные потери террористы понесли после интенсивного артиллерийского удара САА и авиаударов российской авиации, — пишет издание.

Ранее Газета.ru сообщала о браке сотрудницы американского ФБР с террористом.

1 Организация запрещена на территории РФ.