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Сирия: ИГИЛ несет большие потери на юге Дамаска
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    Сирия: ИГИЛ несет большие потери на юге Дамаска

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    Сирия: ИГИЛ несет большие потери на юге Дамаска

    Дамаск, 22 апреля. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 понесла значительные потери на юге провинции Дамаск Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Almasdarnews.

    По данным издания, в боях с сирийскими правительственными войсками ИГИЛ1 потерял не менее 100 человек убитыми на протяжении последних 48 часов. Almasdarnews отмечает, что точные данные о количестве раненых отсутствуют.

    Основные потери террористы понесли после интенсивного артиллерийского удара САА и авиаударов российской авиации, — пишет издание.

    Ранее Газета.ru сообщала о браке сотрудницы американского ФБР с террористом.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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