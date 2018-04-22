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Британия упустила отравителей Скрипалей — The Telegraph
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    Британия упустила отравителей Скрипалей — The Telegraph

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    Британия упустила отравителей Скрипалей — The Telegraph

    Лондон, 22 апреля. Британские правоохранители упустили подозреваемых в деле об отравлении полковника ГРУ в отставке Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Такой информацией располагает The Telegraph.

    По информации издания, столичная полиция выследила потенциальных преступников, которые прибыли и вылетели через аэропорты Великобритании. Однако некоторое время спустя правоохранители Соединенного Королевства упустили предполагаемых злоумышленников.

    Ранее Виктория Скрипаль рассказала о своем телефонном разговоре с двоюродной сестрой Юлией. По ее словам, беседа продлилась около двух минут. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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