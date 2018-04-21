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Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» может изменить планы из-за активности России в Сирии — СМИ В
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    Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» может изменить планы из-за активности России в Сирии — СМИ В

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    Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» может изменить планы из-за активности России в Сирии — СМИ В

    Вашингтон, 21 апреля. Авианосец американского военно-морского флота «Гарри Трумэн» может изменить свои планы из-за активности, которую проявляют российские корабли в Сирийской Арабской Республике. Такой информацией располагает Defense News.

    Издание ссылается на неназванный источник в министерстве обороны Соединенных Штатов. Ранее предполагалось, что авианосец отправится в Аравийское море и Персидский залив. Однако активность российского флота стала причиной пересмотра этих планов, — утверждает Defense News. Окончательно решение к настоящему моменту не принято, — указывает ТАСС. Ранее

    Газета.ru сообщала о выдвижении ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземноморье.

    Автор: Сергей Свазовский
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