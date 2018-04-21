Президент Египта в беседе с Макроном выразил беспокойство по поводу эскалации в Сирии

Каир, 21 апреля. Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в Сирийской Арабской Республике в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что беседа состоялась по инициативе французского лидера. Макрон коснулся темы ракетных ударов по Сирии. Он утверждал, что действия Парижа стали ответом на якобы имевшее место использование химического оружия официальным Дамаском. В свою очередь, Ас-Сиси выступил за объективное расследование инцидента в Думе.

«Президент выразил свое беспокойство по поводу военной эскалации, которая еще больше ухудшит и усложнит положение, что повлияет на сирийский народ», — также отметил глава Египта.

Ранее президент Египта призвал расследовать информацию о якобы имевшем место применении химического оружия в Сирии. Об этом писала Газета.ru.