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Стрельба раздалась у королевского дворца в Эр-Рияде — СМИ
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    Стрельба раздалась у королевского дворца в Эр-Рияде — СМИ

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    Стрельба раздалась у королевского дворца в Эр-Рияде — СМИ

    Эр-Рияд, 21 апреля. У Королевского дворца в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии раздалась стрельба. Об этом сообщил Twitter-аккаунт BNL News.

    Отмечается, что король был незамедлительно эвакуирован в бункер на военной базе столицы. На месте происшествия работают правоохранители, которым предстоит установить обстоятельства происшествия.

    В марте стало известно о стрельбе у здания Белого дома. Об этом писала RT. Сообщалось, что выстрелы раздались у северной ограды здания администрации американского президента. Американские правоохранители утверждали, что в результате инцидента ранение получил сам стрелявший.

    Автор: Сергей Свазовский
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