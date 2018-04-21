Эр-Рияд, 21 апреля. У Королевского дворца в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии раздалась стрельба. Об этом сообщил Twitter-аккаунт BNL News.

Отмечается, что король был незамедлительно эвакуирован в бункер на военной базе столицы. На месте происшествия работают правоохранители, которым предстоит установить обстоятельства происшествия.

В марте стало известно о стрельбе у здания Белого дома. Об этом писала RT. Сообщалось, что выстрелы раздались у северной ограды здания администрации американского президента. Американские правоохранители утверждали, что в результате инцидента ранение получил сам стрелявший.