Сирия: более 1,2 тыс. человек вернулись в свои дома за минувшие сутки

Дамаск, 21 апреля. Более 1,2 тысячи мирных жителей вернулись домой на протяжении минувших суток в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 266 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 648 человек, в Восточную Гуту — 381 человек», — уточнил глава Центра примирения РФ.

Евтушенко подчеркнул, что главной задачей организации является налаживание мирной жизни, восстановление объектов экономической и социальной инфраструктуры. Он добавил, что в ходе благотворительной акции в провинции Алеппо мирные жители получили более тонны свежего хлеба.

Накануне RT сообщала о начале ремонта дороги Дамаск — Восточная Гута в Сирии.