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Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев
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    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

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    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    Дамаск, 21 апреля. Более 61 тысячи жителей пригорода Дамаска Восточная Гута вернулись в свои дома из лагерей для беженцев. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    По его словам, представители Центра примирения РФ обследовали важнейшие объекты экономической и социальной инфраструктуры в поселении Джисрейн. По итогам этой работы был определен комплекс мероприятий, необходимых для его восстановления.

    «Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 61 тысяча 463 жителя Восточной Гуты», — сказал Евтушенко.

    Накануне RT сообщила о начале  работ по восстановлению  автодороги, соединяющей Дамаск и Восточную Гуту в Сирийской Арабской Республике.

    Автор: Сергей Свазовский
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