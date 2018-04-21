Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

Дамаск, 21 апреля. Более 61 тысячи жителей пригорода Дамаска Восточная Гута вернулись в свои дома из лагерей для беженцев. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, представители Центра примирения РФ обследовали важнейшие объекты экономической и социальной инфраструктуры в поселении Джисрейн. По итогам этой работы был определен комплекс мероприятий, необходимых для его восстановления.

«Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 61 тысяча 463 жителя Восточной Гуты», — сказал Евтушенко.

Накануне RT сообщила о начале работ по восстановлению автодороги, соединяющей Дамаск и Восточную Гуту в Сирийской Арабской Республике.