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Сирия: два человека погибли и девять ранены при обстреле жилых кварталов Дамаска
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    Сирия: два человека погибли и девять ранены при обстреле жилых кварталов Дамаска

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    Сирия: два человека погибли и девять ранены при обстреле жилых кварталов Дамаска

    Дамаск, 21 апреля. Два человека погибли и девять получили ранения в результате обстрела жилых кварталов Дамаска Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Он отметил, что на протяжении суток совместным Координационным центром России, Ирана и Турции неоднократно фиксировались случаи нарушения режима прекращения огня.

    «Двадцатого апреля боевики незаконных вооруженных формирований, из квартала Мухайям-Эль-Ярмук, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Аль-Кадам в южной части Дамаска. Погибло два и ранено девять мирных жителей», — уточнил глава Центра примирения РФ.

    Накануне RT сообщала о начале ремонта автодороги Дамаск — Восточная Гута в Сирийской Арабской Республике.

    Автор: Серегй Свазовский
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