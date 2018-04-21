Сирия: два человека погибли и девять ранены при обстреле жилых кварталов Дамаска

Дамаск, 21 апреля. Два человека погибли и девять получили ранения в результате обстрела жилых кварталов Дамаска Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что на протяжении суток совместным Координационным центром России, Ирана и Турции неоднократно фиксировались случаи нарушения режима прекращения огня.

«Двадцатого апреля боевики незаконных вооруженных формирований, из квартала Мухайям-Эль-Ярмук, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Аль-Кадам в южной части Дамаска. Погибло два и ранено девять мирных жителей», — уточнил глава Центра примирения РФ.

Накануне RT сообщала о начале ремонта автодороги Дамаск — Восточная Гута в Сирийской Арабской Республике.