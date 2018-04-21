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Сирия: в Думе за сутки обезврежены 12 взрывных устройств, разминированы 16 домов
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    Сирия: в Думе за сутки обезврежены 12 взрывных устройств, разминированы 16 домов

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    Сирия: в Думе за сутки обезврежены 12 взрывных устройств, разминированы 16 домов
    Москва, 21 апреля. Специалисты-взрывотехники за прошедшие сутки обезвредили 12 самодельных взрывных устройств и разминировали 16 домов в сирийском городе Дума, сообщил начальник российского ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Генерал-майор Евтушенко отметил, что в городе Дума российские специалисты продолжают вести работы по разминированию жилых домов, придомовых территорий и объектов инфраструктуры, а также вывозу боеприпасов и мин. 

    В городе продолжают расчищать завалы и ремонтировать автодороги, добавил Евтушенко.

    Автор: Олег Сорокин
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