Сирия: вывод боевиков начался в районе Восточный Каламун провинции Дамаск

Дамаск, 21 апреля. В районе Восточный Каламун провинции Дамаск Сирийской Арабской Республики начался процесс вывода боевиков и членов их семей. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, в регионе продолжаются переговоры с членами незаконных вооруженных формирований для установления перемирия.

«В рамках ранее достигнутых договоренностей Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из района примирения Восточный Каламун», — пояснил Евтушенко.

Накануне стало известно о начале ремонтных работ по восстановлению автодороги ,соединяющей Дамаск и Восточную Гуту в Сирии. Об этом писала RT.