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Сирия: экстремисты передали САА склады с боеприпасами и бронетехнику
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    Сирия: экстремисты передали САА склады с боеприпасами и бронетехнику

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    Сирия: экстремисты передали САА склады с боеприпасами и бронетехнику
    Москва, 21 апреля. Экстремисты сдали правительственным войскам САР склады с боеприпасами, а также 30 единиц бронетехники и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами, сообщил начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Он добавил, что также были переданы 36 противотанковых гранатометов, 20 крупнокалиберных пулеметов, 6 минометов, 3 противотанковых управляемых ракеты, 23 оперативно-тактические ракеты, 111 мин, 60 ручных гранат и более 63 тысяч единиц боеприпасов к различным видам стрелкового оружия.

    Генерал-майор Юрий Евтушенко отметил, что «под охрану правительственных сил Сирийской Арабской Республики сданы склады с большим количеством боеприпасов различного типа».

    Автор: Олег Сорокин
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