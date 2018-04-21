Сирия: экстремисты передали САА склады с боеприпасами и бронетехнику



Москва, 21 апреля. Экстремисты сдали правительственным войскам САР склады с боеприпасами, а также 30 единиц бронетехники и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами, сообщил начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он добавил, что также были переданы 36 противотанковых гранатометов, 20 крупнокалиберных пулеметов, 6 минометов, 3 противотанковых управляемых ракеты, 23 оперативно-тактические ракеты, 111 мин, 60 ручных гранат и более 63 тысяч единиц боеприпасов к различным видам стрелкового оружия.

Генерал-майор Юрий Евтушенко отметил, что «под охрану правительственных сил Сирийской Арабской Республики сданы склады с большим количеством боеприпасов различного типа».