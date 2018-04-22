Сирия итоги за сутки на 22 апреля 06.00: ВКС РФ и САА выбили ИГ из района Дамаска, при взрыве в Ракке погиб гражданский

Сирия, 22 апреля. ВКС РФ и САА выбили ИГ1 из района на юге провинции Дамаск, при взрыве мины ИГ в Ракке погиб гражданский, в Хомсе ликвидировано семь боевиков радикальной оппозиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Дамаске, бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ противостоят ИГ на юге Дамаска и в Дейр-эз-Зоре, бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске, ведет бои с САА в Дейр-эз-Зоре, атакует ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Алеппо, противостоит «Тахрир Сурия» в Идлибе.

«Джебхат Тахрир Сурия»: атаковала «Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): отбила несколько атак ИГ в Даръа.

Курды: конфисковали у жителей Ракки 20 мотоциклов.

Провинция Дамаск

К югу от сирийской столицы отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства». Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@kaais_kaais6), что удары по опорным пунктам радикалов нанесли ВКС РФ и сирийские ВВС. Авиация союзников ударила по позициям ИГИЛоцев в районах Хаджар аль-Асвад. Одновременно с этим военный Telegram-канал (@UnitedNetworksFSNN) передавал, что правительственные войска САР открыли ракетный огонь по позициям ИГ. В результате атаки САА был уничтожен заминированный автомобиль. Позже Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) писал, что армия Башара Асада выбила радикальных исламистов из района Аз-Зейн.

Утром первые автобусы с боевиками, сдавшими сирийской армии позиции в Восточном Каламуне, выехали в направлении Джараблуса, писал местный Telegram-канал (@Syria_2_4). По сведениям автора публикации, в течение дня Дамаск покинули около 3200 исламистов и членов их семей.

Провинция Алеппо

На юге провинции Алеппо в результате атаки неизвестных боевиков был ликвидирован один из командиров радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» Абу аль-Бара. Об этом писало информационное агентство Almanar News.

В западной части региона продолжались столкновения между «Джебхат ан-Нусрой»1 и «Джебхат Тахрир Сурия». Ранее объединенные силы «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Ахрар аш-Шам» захватили у «Ан-Нусры» несколько поселений Алеппо.

Турецкая армия приступила к развертыванию нового контрольно-пропускного пункта на границе с Сирией, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@sayed_ridha). По сведениям автора публикации, КПП возводится в районе деревни Хаммам.

Провинция Хомс

Недалеко от деревни Аль-Кунейтрат на севере провинции Хомс продолжались перестрелки между правительственными войсками САР и незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Также, по сведениям правозащитной организации, Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций боевиков в окрестностях населенных пунктов Салим и Аль-Хамарат.

В середине дня боевики группировок радикальной оппозиции открыли огонь по расположениям сирийской армии в районах Аль-Казия и Аль-Кантри недалеко от Саламии, писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). В свою очередь правительственные войска САР обстреляли пункты дислокации радикалов. По сведениям военного Twitter-канала (@salwan2), при последней атаке солдатам армии Башара Асада удалось ликвидировать семерых исламистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточной части провинции Дейр-эз-Зор вновь были зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и бандами ИГИЛ1. Напомним, разрозненные группировки «Исламского государства» скрываются на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях недалеко от сирийско-иракской границы.

Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что ИГИЛовцы пытались атаковать позиции САА недалеко от деревни Аль-Дувейр, однако правительственные войска САР отбили нападение.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа отмечались интенсивные перестрелки между группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», связанной с «Исламским государством», и Сирийской свободной армией (ССА). Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@vix7d6IGtHjTQUA), что боевики ССА отразили несколько атак террористов в районе населенного пункта Джлин.

Недалеко от административного центра провинции продолжилось противостояние между САА и сторонниками «Ан-Нусры». Ранее боевики казнили нескольких представителей администрации небольших поселений в пригороде столицы за сотрудничество с армией САР.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Аль-Зоф, расположенном к северо-западу от Джиср аш-Шугура, прогремел взрыв. По данным информагентства Almanar News, в результате происшествия погибло три мирных жителя поселения.

Боевики «Джебхат Тахрир Сурия» вели артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» недалеко от деревни Тирманин на севере провинции Идлиб. О столкновениях радикальных коалиций пишет Almanar News.

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР под прикрытием ВКС РФ вели ракетный обстрел опорных пунктов радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Хобайт на юге провинции Идлиб.

Провинция Ракка

Бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) конфисковали у местных жителей населенного пункта Тель Абъяд 20 мотоциклов. Об этом писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@tal_abyad1).

Военный Twitter-канал (@asharqasouri) передавал, что в результате взрыва мины на поле недалеко от города Ат-Табка погиб пастух. Напомним, зачистка этой территории от мин, заложенных при отступлении террористами ИГИЛ, является задачей захвативших значительную часть провинции Ракка Демократических сил Сирии (SDF). Однако подконтрольные курдам районы, а особенно административный центр региона, остаются одними из самых опасных территорий Сирии.

Провинция Хама

В районе Аль-Гирбал восточнее деревни Таксис были зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Об этом писал в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet) местный источник. Также столкновения отмечались недалеко от деревни Аль-Кахира.

В северной части провинции Хама продолжилась операция правительственных войск САР и ВКС РФ против террористов «Джебхат ан-Нусры». По данным военного Telegram-канала (@emaannewscenter1) САА под прикрытием российской авиации вела артобстрел пунктов дислокации радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты, а также недалеко от деревни Аль-Джисат.

Ирак

На западе Багдада сдетонировало СВУ, передавало Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате инцидента два мирных жителя иракской столицы получили ранения.

Еще один взрыв прогремел в северо-восточной части провинции Дияла, писало информагентство Iraqi News. При разрыве мины погиб один солдат иракской армии, пострадало еще трое военнослужащих.

На границе с Сирией продолжалась операция «Хашд аш-Шааби» против ИГИЛ. По данным Iraqi News, в новом столкновении с ИГ ополченцы уничтожили 18 террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)