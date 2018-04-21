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Сирия отдаст предпочтение компаниям из РФ в ходе восстановления своей экономики
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    Сирия отдаст предпочтение компаниям из РФ в ходе восстановления своей экономики

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    Сирия отдаст предпочтение компаниям из РФ в ходе восстановления своей экономики

    Ялта, 21 апреля. Сирия отдаст предпочтение российским компаниям в ходе восстановления экономики ближневосточного государства. Именно РФ должна стать частью экономического будущего САР. Таким мнением, выступая на конференции, посвященной развитию Сирии, в рамках Ялтинского международного экономического форума, поделился посол республики Рияд Хаддад.

    «Россия должна участвовать в восстановлении Сирии, ведь именно с ее помощью мы смогли достичь таких результатов в борьбе против терроризма. Наши российские друзья в первую очередь должны стать частью новой сирийской экономики. Россия как никто имеет на это право», — отметил дипломат.

    Кроме того, в субботу в рамках Форума прорабатывались соглашения о преференциях для российских компаний, желающих работать в Сирии. Об этом сообщил министр экономики и внешней торговли страны Мухаммед Самир Халиль. Он подчеркнул, что те страны, которые участвовали в кровопролитии в Сирии, не будут привлечены к процессу восстановления экономики САР. Инвесторов и предпринимателей из РФ в то же время ожидают преференции.

    Напомним, ранее в рамках состоявшейся на Ялтинском форуме конференции, посвященной восстановлению Сирии, представители делегации ближневосточного государства обсудили с партнерами из РФ заказы на ремонт и строительство кораблей для нужд САР в Крыму, возможное создание на полуострове зернового узла для сирийской продукции, а также строительство сирийского отеля. 

    Автор: Федор Веснин
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