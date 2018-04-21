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Крымские курорты готовы принять детей и взрослых из Сирии — Волченко
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    Крымские курорты готовы принять детей и взрослых из Сирии — Волченко

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    Крымские курорты готовы принять детей и взрослых из Сирии — Волченко

    Симферополь, 21 апреля. Курорты республики Крым готовы предоставить гражданам Сирийской Арабской Республики возможность для отдыха. Об этом заявил глава министерства курортов и туризма Вадим Волченко по итогам конференции в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

    По словам Волченко, курорты готовы принять как детей, так и взрослых. Он подчеркнул, что люди, пережившие войну, особенно нуждаются в отдыхе. И хотя на повестке дня в Сирии первоочередное место занимает экономическая составляющая, моральное и физическое восстановление граждан также имеет важное значение.

    Ранее стало известно, что в работе ЯМЭФ примут участие представители 20 африканских стран. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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