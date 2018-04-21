Сирия новости 21 апреля 22.30: ИГ теряет позиции на юге Дамаска, в Даръа продолжаются перестрелки между САА и боевиками

Сирия, 21 апреля. САА выбила ИГ1 из района на юге Дамаска, в Даръа продолжаются столкновения между САА и боевиками, ВКС РФ бьет по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по позициям «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили ИГ из района на юге Дамаска, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе и Даръа, при поддержке ВКС РФ атакуют «Ан-Нусру» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Дамаске, ведет бои с ССА в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа.

Провинция Дамаск

В южной части провинции Дамаск продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства», передает на своей странице в социальной сети Twitter (@mirtfc) военный источник. Подконтрольные ИГИЛ1 ресурсы распространяют информацию о потерях в рядах правительственных войск САР, однако официальных данных об этом не поступало.

Одновременно с этим Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) пишет, что армия Башара Асада выбила радикальных исламистов из района Аз-Зейн.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. По сведениям военного Telegram-канала (@NRVR11), боестолкновения отмечаются в окрестностях поселений Салим и Аль-Хамарат.

Ранее радикалы открыли огонь по расположениям правительственных войск САР недалеко от Саламии. В качестве ответных мер солдаты армии Башара Асада начали обстрел пунктов дислокации группировок радикальной оппозиции, в результате чего были ликвидированы семь боевиков.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжаются перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и подконтрольной «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». О столкновениях пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@shabab_sunah). Ранее сообщалось, что боевики «свободной армии» отбили несколько атак ИГИЛовцев в районе населенного пункта Джлин.

В окрестностях административного центра провинции продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными группировками.

Провинция Идлиб

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР ведут ракетный обстрел опорных пунктов радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Хобайт на юге провинции Идлиб. Операцию САА поддерживают ВКС РФ. Российские летчики наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в этой части региона.

Ранее сообщалось, что сторонники «Джебхат ан-Нусры»1 вышли на митинг в городе Маарет ан-Нумане и призвали все оппозиционные силы сплотиться против Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации группировок вооруженной оппозиции недалеко от деревни Аль-Кахира провинции Хама. Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

В это же время ВКС РФ и САА продолжают наносить удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в северной части региона. Ранее сообщалось, что артиллерия правительственных войск под прикрытием российской авиации ведет обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)