Сирия новости 21 апреля 22.30: ИГ теряет позиции на юге Дамаска, в Даръа продолжаются перестрелки между САА и боевиками
Сирия, 21 апреля. САА выбила ИГ1 из района на юге Дамаска, в Даръа продолжаются столкновения между САА и боевиками, ВКС РФ бьет по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
ВКС РФ: бьют по позициям «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили ИГ из района на юге Дамаска, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе и Даръа, при поддержке ВКС РФ атакуют «Ан-Нусру» в Идлибе и Хаме.
«Исламское государство»1: противостоит САА в Дамаске, ведет бои с ССА в Даръа.
Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа.
Провинция Дамаск
В южной части провинции Дамаск продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства», передает на своей странице в социальной сети Twitter (@mirtfc) военный источник. Подконтрольные ИГИЛ1 ресурсы распространяют информацию о потерях в рядах правительственных войск САР, однако официальных данных об этом не поступало.
Одновременно с этим Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) пишет, что армия Башара Асада выбила радикальных исламистов из района Аз-Зейн.
Провинция Хомс
В северной части провинции Хомс продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. По сведениям военного Telegram-канала (@NRVR11), боестолкновения отмечаются в окрестностях поселений Салим и Аль-Хамарат.
Ранее радикалы открыли огонь по расположениям правительственных войск САР недалеко от Саламии. В качестве ответных мер солдаты армии Башара Асада начали обстрел пунктов дислокации группировок радикальной оппозиции, в результате чего были ликвидированы семь боевиков.
Провинция Даръа
На западе провинции Даръа продолжаются перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и подконтрольной «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». О столкновениях пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@shabab_sunah). Ранее сообщалось, что боевики «свободной армии» отбили несколько атак ИГИЛовцев в районе населенного пункта Джлин.
В окрестностях административного центра провинции продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными группировками.
Провинция Идлиб
Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР ведут ракетный обстрел опорных пунктов радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Хобайт на юге провинции Идлиб. Операцию САА поддерживают ВКС РФ. Российские летчики наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в этой части региона.
Ранее сообщалось, что сторонники «Джебхат ан-Нусры»1 вышли на митинг в городе Маарет ан-Нумане и призвали все оппозиционные силы сплотиться против Сирийской арабской армии (САА).
Провинция Хама
Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации группировок вооруженной оппозиции недалеко от деревни Аль-Кахира провинции Хама. Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).
В это же время ВКС РФ и САА продолжают наносить удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в северной части региона. Ранее сообщалось, что артиллерия правительственных войск под прикрытием российской авиации ведет обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)