Судостроительные заводы Крыма готовы к заказам из Сирии

Ялта, 21 апреля. Судостроительные заводы Крыма могут строить и ремонтировать любые гражданские и военные корабли и в том числе готовы к подобным заказам из Сирии. Об этом в субботу сообщил министр промышленной политики республики Андрей Васюта.

«Многие вопросы, которые необходимы Сирийской Арабской Республике, мы можем закрыть с помощью промышленных предприятий Крыма. Я хотел бы представить два судостроительных завода, которые готовы на сегодняшний день строить и ремонтировать суда любого класса и водоизмещения, как военные, так и гражданские», — сказал Васюта, принимая участие в конференции «Экономическое развитие Сирии» в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Он уточнил, что речь идет о крымских судостроительных заводах «Залив» и «Море».

Напомним, ранее в рамках Ялтинской конференции, посвященной восстановлению Сирии после окончания военных действий, участники Международного форума обсудили создание в Крыму зернового узла для сирийской продукции, а также строительство на полуострове сирийского отеля.

Кроме того, 21 апреля в Крыму состоялась торжественная закладка аллеи мира и дружбы в честь того, что Ялта и сирийский город Латакия стали побратимами.