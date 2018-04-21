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Момент крушения легкомоторного самолета в Хакасии попал на видео
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    Момент крушения легкомоторного самолета в Хакасии попал на видео

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    Момент крушения легкомоторного самолета в Хакасии попал на видео

    Москва, 21 апреля. В Сети появилось видео крушения легкомоторного самолета в Хакасии. На кадрах видно, что воздушное судно летит низко над рекой, а затем после неудачной попытки набрать высоту стремительно падает в воду.

    Видео заснял случайный очевидец, находившийся в лодке.

    Напомним, ранее стало известно, что при крушении самолета на реке Абакан погибли двое — владелец воздушного судна и его товарищ. По предварительной информации, причиной трагедии могла стать ошибка при пилотировании. 

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

    Автор: Федор Веснин
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