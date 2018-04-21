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Кадыров обвинил и. о. госсекретаря США в клевете и пригласил в СИЗО Грозного
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    Кадыров обвинил и. о. госсекретаря США в клевете и пригласил в СИЗО Грозного

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    Кадыров обвинил и. о. госсекретаря США в клевете и пригласил в СИЗО Грозного

    Москва, 21 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал клеветой заявление и. о. госсекретаря США Джона Салливана, рассказавшего о «безнаказанности нарушений прав человека в республике». 

    По словам Кадырова, в том, что сказал Салливан, «нет и доли правды».

    «В вопросах соблюдения фундаментальных прав человека ситуация в Чечне существенно лучше, чем в Соединенных Штатах Америки», — заявил Кадыров. 

    Он пригласил Салливана посетить следственный изолятор Грозного и колонию в Наурском районе. Глава Чечни отметил, что, если условия содержания там не лучше, чем в пенитенциарных учреждениях США, он принесет извинения.

    «Знаю, что сделать это мне никогда не придется», — написал Кадыров в Telegram.  

    Глава Чеченской республики напомнил, что регион недавно подвергся атаке международных террористов, которых подготовили западные спецслужбы, при этом, подчеркнул Кадыров, в Чечне полностью восстановлены мир и стабильность.

    Автор: Федор Веснин
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