Кадыров обвинил и. о. госсекретаря США в клевете и пригласил в СИЗО Грозного

Москва, 21 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал клеветой заявление и. о. госсекретаря США Джона Салливана, рассказавшего о «безнаказанности нарушений прав человека в республике».

По словам Кадырова, в том, что сказал Салливан, «нет и доли правды».

«В вопросах соблюдения фундаментальных прав человека ситуация в Чечне существенно лучше, чем в Соединенных Штатах Америки», — заявил Кадыров.

Он пригласил Салливана посетить следственный изолятор Грозного и колонию в Наурском районе. Глава Чечни отметил, что, если условия содержания там не лучше, чем в пенитенциарных учреждениях США, он принесет извинения.

«Знаю, что сделать это мне никогда не придется», — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чеченской республики напомнил, что регион недавно подвергся атаке международных террористов, которых подготовили западные спецслужбы, при этом, подчеркнул Кадыров, в Чечне полностью восстановлены мир и стабильность.