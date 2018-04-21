По центру столицы прошли ретро-трамваи и современные «Витязи». ФАН-ТВ

Движение по центральным магистралям города перекрыто. Сегодня все внимание москвичей и гостей столицы приковано к этим ярким красавцам старинным и современных трамваем.

За последние несколько лет почти 200 км трамвайных путей столицы было реконструировано, а более 60% - обособленны от проезжей части. Увеличивается скорость поездки и не сбивается график движения.

Сегодня трамваи настоящие звезды. Люди встречают тружеников городского транспорта улыбками и вспышками фотокамер. В колонне 17 вагонов. Здесь и самые современные низкопольные, бесшумные трамваи «Витязь-М» и ретро-вагоны. Наша съемочная группа выбрала для поездки трамвай, который ходил по Москве под номером 41. Именно он в романе «Мастер и Маргарита» отрезал голову профессору Берлиозу, когда Аннушка разлила на путях масло.

В параде участвуют и новички. Восстановленные по старым образцам вот эти красавцы вагоны. Таким трамваи курсировали в советских городах в 50-60 годах прошлого века.

Финиширует колонна на Чистых прудах. Тут уже настоящий праздник с оркестром, артистами, а главное, что любой желающий может зайти в вагоны и сделать снимок на память.

Вскоре в Москве начнут создавать музей городского транспорта. Он будет находиться на базе бывшего троллейбусного парка в районе Казанского вокзала. В музее будут все коллекции трамваев, автобусов, троллейбусов. Он может появиться в течение ближайших лет.