Ураган в Москве: за медицинской помощью обратились 17 человек

Москва, 21 апреля. Двое пострадавших из-за ураганного ветра в Москве находятся в тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном и средней тяжести. Такую информацию представили в департаменте здравоохранения столицы.

В ведомстве рассказали, что всего за медицинской помощью обратились 17 человек, 14 были госпитализированы — в их числе 3 детей и 11 взрослых.

«Один ребенок остается в больнице в состоянии средней степени тяжести, состояние двух взрослых оценивается как тяжелое, остальных — как удовлетворительное и средней тяжести. Угрозы для их жизни нет», — рассказал РИА Новости руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он подчеркнул, что состояние каждого пострадавшего находится на постоянном контроле врачей, проводятся все необходимые мероприятия.

Напомним, ранее стало известно, что в Московской области мужчину насмерть придавило снесенной ветром строительной бытовкой, также врачам не удалось спасти девочку, доставленную в больницу в тяжелом состоянии.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей и гостей столицы соблюдать повышенные меры предосторожности, по возможности не выходить на улицу и не отпускать из дома детей.