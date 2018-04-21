Ураган в Москве: последняя информация, число пострадавших и советы МЧС  

Москва, 21 апреля. В Москве в субботу бушует ураган, порывы ветра в некоторых районах столицы и Подмосковья в течение дня достигали 20-25 метров в секунду. В городе закрыты парки, сотни деревьев и десятки рекламных конструкций повалены шквалистым ветром.

По имеющейся на данный момент информации, жертвами урагана стали два человека — в Подмосковье мужчину придавило снесенной ветром строительной бытовкой, в самой столице погибла девочка. Пострадавших в настоящее время 12 человек.

Об опасности нахождения вблизи деревьев и рекламных конструкций управление МЧС по Москве предупредило заранее. Как и всегда в подобных случаях, москвичам и гостям столицы рекомендовали по возможности исключить длительное пребывание на улице. Особенно во время урагана опасно заходить в ветхие и ненадежные здания, укрываться от ветра за заборами и на мостах, находиться вблизи мачт и столбов, а также линий электропередач и трубопроводов и объектов с легковоспламеняющимися и ядовитыми веществами.

Отметим также, что после того, как стихия отступит, МЧС рекомендует оставаться в повышенной готовности и обращать внимание на оборванные линии электропередач, поврежденные кровли домов и элементы наружной рекламы.

Напомним, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ураган пока не покинул столичный регион — до 22.00 горожан просят продолжать сохранять максимальную бдительность.