Сирия, 22 апреля. Курды заявили, то США ответят Турции в случае попытки атаки на Манбидж в Алеппо. В Ракке обнаружено массовое захоронение порядка 500 жертв ИГИЛ1. Американцы активизировали разведку позиций САА вдоль побережья Евфрата от Дейр-эз-Зора до Абу Кемаля, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары по объектам ИГ1 на южной окраине Дамаска.

Курды: заявили, что США ответят Турции в случае попытки атаковать город Манбидж на северо-востоке Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): перебрасывает к передовой на юге Дамаска дополнительные бандформирования террористов, зенитные установки и «джихад-мобили»; продолжает сосредотачивать силы в пустынной местности на юге провинции Хомс.

Международная коалиция: ведет разведку позиций САА вдоль берега Евфрата между Дейр-эз-Зором и Абу Кемалем; активизировала деятельность у южной границы Сирии с целью расширении района нестабильности в регионе.

Провинция Дамаск

С началом артиллерийских и авиационных ударов со стороны Сирийской арабской армии (САА) по позициям отрядов «Исламского государства» на окраинах районов Аль-Хаджар Аль-Асвад и Ярмук на юге Дамаска полевые командиры ИГ привели бандгруппы в полную боевую готовность, сообщает новостной Twitter-канал (@NatDefFor). В данный момент боевики в экстренном порядке проводят мероприятия по укреплению обороны и переброске дополнительных формирований на наиболее уязвимые участки линии фронта. Кроме того, террористы подготовили несколько «джихад-мобилей» для контратак опорных пунктов войск САР. Также джихадисты передислоцируют к передней линии обороны зенитные установки для противодействия деятельности ВВС Сирии. Таким образом, ИГИЛ готовится оказать упорное сопротивление в ходе проведения правительственными силами наступательной операции по зачистке террористического анклава в южных пригородах столицы.

Провинция Алеппо

Американцы готовы ответить на любую попытку турецкой армии и союзных Анкаре боевиков атаковать город Манбидж, расположенный на северо-востоке провинции Алеппо, передает военный источник в Twitter (@SIMikeSr) со ссылкой на представителей курдских Демократических сил Сирии (SDF)****. Отмечается, что силы международной коалиции США, базирующиеся в регионе с момента выхода террористов ИГИЛ два года назад, и курдские вооруженные формирования в данный момент находятся в состоянии повышенной боевой готовности. После того, как Турция заявила о намерении штурмовать Манбидж, военнослужащие армии Соединенных Штатов круглосуточно патрулируют территории вдоль линии соприкосновения с протурецкими группировками.

Провинция Хомс

На юге провинции Хомс отмечается активизация деятельности вооруженных сил США и подконтрольных группировок боевиков, передает информационный канал в Twitter (@Syria_Hezb_Iran). Американцы и их союзники стремятся дестабилизировать обстановку вдоль южной границы Сирии, дабы расширить зону активности исламистских бандформирований. Это необходимо Соединенным Штатам для оправдания необходимости расширения так называемого «района деконфликтации» вокруг базы вблизи Ат-Танфа. Кроме того, в регионе по-прежнему фиксируется наличие разрозненных бандгрупп террористов, численность которых может наращиваться за счет беженцев из лагеря «Ар-Рукбан», прежде всего — из числа бывших боевиков «Исламского государства» и Сирийской свободной армии (ССА)**. Предполагается, что в ближайшее время джихадисты могут попытаться взять под контроль участок трассы между станцией «Т-3» и населенным пунктом Хамима.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вдоль западного побережья Евфрата между Дейр-эз-Зором и Абу Кемалем отмечено усиление режима ведения воздушной разведки силами американских войск, сообщают военные источники ливанского информагентства Al Masdar News. Цель полетов, как считают эксперты, – вскрытие расположения объектов ПВО сирийской армии, а также районов сосредоточения правительственных войск САР и их союзников. США и подконтрольные им курдские радикалы Сирийских демократических сил (SDF) базируются на восточном берегу реки в районах крупнейших в Сирии нефтяных месторождений. За Евфратом, кроме того, до сих пор фиксируется высокая активность разрозненных отрядов «Исламского государства», которые, по данным многих местных источников, действуют в координации с войсками проамериканской коалиции.

Провинция Ракка

На стадионе города Ракка в районе Аль-Рашид было обнаружено массовое захоронение, откуда было изъято порядка 500 тел убитых террористами ИГИЛ гражданских лиц и курдских бойцов, сообщает местное информагентство Raqqa SL. По словам активистов, даже сейчас — спустя много месяцев после выхода боевиков «Исламского государства» из города — Ракка по-прежнему остается общей могилой, вмещающей в себя останки нескольких тысяч человек. Несмотря на обещания восстановить разрушенный на 90% населенный пункт, американские военные и курды до сих пор так и не приступили даже к разбору завалов. Под обломками, образовавшимися в результате массированных бомбардировок ВВС коалиции, похоронены тысячи сирийских граждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)