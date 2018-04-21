Ураган в Москве: число жертв и пострадавших растет

Москва, 21 апреля. В Москве растет число пострадавших во время урагана. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, их уже 12 человек, один ребенок погиб.

Ранее Собянин рассказал о семи пострадавших, при этом отметил, что состояние одного из них — ребенка — оценивается как тяжелейшее. В новом сообщении, появившемся в Twitter, мэр сообщил, что врачам не удалось спасти жизнь девочки.

«Выражаю соболезнование ее родителям…» — написал градоначальник.

По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 21, 2018

Собянин также предупредил москвичей и гостей столицы, что в период с 8 до 10 вечера в столице ожидается новое усиление ветра.

Напомним, ранее стало известно, что в Подмосковье мужчину насмерть придавило опрокинутым ветром строительным вагончиком.