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Ураган в Москве: число жертв и пострадавших растет
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    Ураган в Москве: число жертв и пострадавших растет

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    Ураган в Москве: число жертв и пострадавших растет

    Москва, 21 апреля. В Москве растет число пострадавших во время урагана. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, их уже 12 человек, один ребенок погиб.

    Ранее Собянин рассказал о семи пострадавших, при этом отметил, что состояние одного из них — ребенка — оценивается как тяжелейшее. В новом сообщении, появившемся в Twitter, мэр сообщил, что врачам не удалось спасти жизнь девочки.

    «Выражаю соболезнование ее родителям…» — написал градоначальник.

    Собянин также предупредил москвичей и гостей столицы, что в период с 8 до 10 вечера в столице ожидается новое усиление ветра.

    Напомним, ранее стало известно, что в Подмосковье мужчину насмерть придавило опрокинутым ветром строительным вагончиком. 

    Автор: Федор Веснин
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