Ураган в Москве: мужчину насмерть придавило строительным вагончиком

Москва, 21 апреля. В Московской области ураганный ветер стал причиной гибели человека — мужчину придавило строительным вагончиком в Мытищенском районе Подмосковья.

«Мужчину придавило насмерть строительным вагончиком, который опрокинулся в результате урагана», — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Отмечается, что погибший — мужчина возрастом около 35 лет.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за ураганного ветра в столице пострадали не менее семи человек. При этом состояние одного из них — ребенка — оценивается как тяжелейшее.