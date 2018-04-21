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Общество
Ураган в Москве: мужчину насмерть придавило строительным вагончиком
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    Ураган в Москве: мужчину насмерть придавило строительным вагончиком

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    Ураган в Москве: мужчину насмерть придавило строительным вагончиком

    Москва, 21 апреля. В Московской области ураганный ветер стал причиной гибели человека — мужчину придавило строительным вагончиком в Мытищенском районе Подмосковья.

    «Мужчину придавило насмерть строительным вагончиком, который опрокинулся в результате урагана», — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона. 

    Отмечается, что погибший — мужчина возрастом около 35 лет. 

    Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за ураганного ветра в столице пострадали не менее семи человек. При этом состояние одного из них — ребенка — оценивается как тяжелейшее. 

    Автор: Федор Веснин
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