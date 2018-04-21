Президент Армении выразил надежду на диалог после встречи с лидером оппозиции

Ереван, 21 апреля. Президент Армении Армен Саркисян выразил надежду, что диалог с протестующими возможен. В субботу глава государства встретился с лидером оппозиции Николом Пашиняном на площади Республики в Ереване.

Напомним, в Армении продолжаются масштабные протесты против избрания премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. В пятницу оппозиционеры пытались парализовать движение в центре города, в субботу многотысячный митинг прошел на площади Республики.

Отметим, лидер протестующих Никол Пашинян ранее отказывался идти на контакт с представителями власти, требуя немедленной отставки Саргсяна.

В МИД РФ, комментируя события в Армении последних дней, выразили надежду, что ситуация будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле.