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Президент Армении выразил надежду на диалог после встречи с лидером оппозиции
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    Президент Армении выразил надежду на диалог после встречи с лидером оппозиции

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    Президент Армении выразил надежду на диалог после встречи с лидером оппозиции

    Ереван, 21 апреля. Президент Армении Армен Саркисян выразил надежду, что диалог с протестующими возможен. В субботу глава государства встретился с лидером оппозиции Николом Пашиняном на площади Республики в Ереване.

    Напомним, в Армении продолжаются масштабные протесты против избрания премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. В пятницу оппозиционеры пытались парализовать движение в центре города, в субботу многотысячный митинг прошел на площади Республики.

    Отметим, лидер протестующих Никол Пашинян ранее отказывался идти на контакт с представителями власти, требуя немедленной отставки Саргсяна.

    В МИД РФ, комментируя события в Армении последних дней, выразили надежду, что ситуация будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле.

    Автор: Федор Веснин
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