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Общество
Ликвидированные в Дагестане боевики готовили теракт на майские праздники
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    Ликвидированные в Дагестане боевики готовили теракт на майские праздники

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    Ликвидированные в Дагестане боевики готовили теракт на майские праздники

    Москва, 21 апреля. Сотрудники правоохранительных органов РФ нейтрализовали группу бандитов, планировавших теракт на майские праздники.

    Как сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета, в результате тщательно спланированной контртеррористической операции в Дагестане было ликвидировано девять боевиков.

    «В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы девять бандитов», — говорится в комментарии Центра.

    Отмечается, что бандиты планировали осуществить теракт на майские праздники. Во время проведения операции в городе Дербент один сотрудник сил быстрого реагирования получил легкое ранение, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщили в информационном центе Национального антитеррористического комитета.  

    Автор: Федор Веснин
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