Ликвидированные в Дагестане боевики готовили теракт на майские праздники

Москва, 21 апреля. Сотрудники правоохранительных органов РФ нейтрализовали группу бандитов, планировавших теракт на майские праздники.

Как сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета, в результате тщательно спланированной контртеррористической операции в Дагестане было ликвидировано девять боевиков.

«В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы девять бандитов», — говорится в комментарии Центра.

Отмечается, что бандиты планировали осуществить теракт на майские праздники. Во время проведения операции в городе Дербент один сотрудник сил быстрого реагирования получил легкое ранение, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщили в информационном центе Национального антитеррористического комитета.