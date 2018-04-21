«Ученики» пытались улизнуть в Крым: россияне отреагировали на учения ВМС Украины
Москва, 21 апреля. Военно-морские силы Украины провели у границы с Крымом учения по обороне морского побережья, говорится на странице ведомства Facebook. Россияне отреагировали на учения, не исключив, что украинские военнослужащие попытались прорваться на полуостров за пенсиями и жильем.
На Украине сообщили, что ВМС выполнили задачи по отражению атаки десанта условного противника, а также отработали ряд учебных упражнений. Россияне считают, что из-за тяжелого экономического положения в стране украинские военные мечтают попасть в Крым, чтобы получить поддержку со стороны государства.
«Ученики» пытались улизнуть в Крым, но «учителя» не дали», — написала Ирина Г.
«ВМС Украины отработали на учениях возможность объявления войны «агрессору» и тут же сдаться, попросить квартиры, пенсии, ордена, медали, почет и уважение», — пошутил Владимир Молчанов.
Многие считают, что ученые были показными, поскольку качество украинского оружия и в целом оснащенность армии оставляет желать лучшего.
«Из рогаток учились стрелять?» — поинтересовался Андрей.
«Спим спокойно, они там вместо пушек взрыв-пакетами обошлись», — шутит пользователь Софокл.
Это также касается и украинского флота, который преимущественно состоит из судов, оставшихся после распада СССР и проекта президента Украины Петра Порошенко о военных катерах.
«Очевидно, что моторные лодки изображали флот. Тому, кто видел «москитный флот» Украины, в цирк уже не нужно», — добавил Михаил.
«Валялись от смеха, когда они показывали свой флот. У нас с дедом посудина для рыбалки и то лучше», — написал пользователь Grandmother Ira.