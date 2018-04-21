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«Ученики» пытались улизнуть в Крым: россияне отреагировали на учения ВМС Украины
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    «Ученики» пытались улизнуть в Крым: россияне отреагировали на учения ВМС Украины

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    «Ученики» пытались улизнуть в Крым: россияне отреагировали на учения ВМС Украины

    Москва, 21 апреля. Военно-морские силы Украины провели у границы с Крымом учения по обороне морского побережья, говорится на странице ведомства Facebook. Россияне отреагировали на учения, не исключив, что украинские военнослужащие попытались прорваться на полуостров за пенсиями и жильем. 

    На Украине сообщили, что ВМС выполнили задачи по отражению атаки десанта условного противника, а также отработали ряд учебных упражнений. Россияне считают, что из-за тяжелого экономического положения в стране украинские военные мечтают попасть в Крым, чтобы получить поддержку со стороны государства.

    «Ученики» пытались улизнуть в Крым, но «учителя» не дали», — написала Ирина Г. 

    «ВМС Украины отработали на учениях возможность объявления войны «агрессору» и тут же сдаться, попросить квартиры, пенсии, ордена, медали, почет и уважение», — пошутил Владимир Молчанов.

    Многие считают, что ученые были показными, поскольку качество украинского оружия и в целом оснащенность армии оставляет желать лучшего.

    «Из рогаток учились стрелять?» — поинтересовался Андрей. 

    «Спим спокойно, они там вместо пушек взрыв-пакетами обошлись», — шутит пользователь Софокл.

    «Ученики» пытались улизнуть в Крым: россияне отреагировали на учения ВМС Украины

    Это также касается и украинского флота, который преимущественно состоит из судов, оставшихся после распада СССР и проекта президента Украины Петра Порошенко о военных катерах. 

    «Очевидно, что моторные лодки изображали флот. Тому, кто видел «москитный флот» Украины, в цирк уже не нужно», — добавил Михаил. 

    «Валялись от смеха, когда они показывали свой флот. У нас с дедом посудина для рыбалки и то лучше», — написал пользователь Grandmother Ira. 

    Автор: Ирина Селезнева
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