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Роскомнадзор предупредил о фейковых горячих линиях по блокировке Telegram
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    Роскомнадзор предупредил о фейковых горячих линиях по блокировке Telegram

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    Роскомнадзор предупредил о фейковых горячих линиях по блокировке Telegram

    Москва, 21 апреля. Роскомнадзор предупредил россиян о распространении в социальных сетях и мессенджерах фейковой информации о горячих линиях. В службе отметили, что используют для обратной связи два официальных адреса электронной почты. 

    В Роскомнадзоре подчеркнули, что те, кто организовал фейковые горячие линии, пользуются логотипом и стилем оформления службы. В то же время Роскомнадзор напомнил, что в связи с блокировкой в РФ мессенджера Telegram, служба открыла горячую линию. Связаться с сотрудниками Роскомнадзора можно, написав на адрес основной электронной почты Hotlinerkn@rkn.gov.ru или дополнительной — Hotlinerkn@yandex.ru.

    Напомним, горячую линию для противодействия распространению ложной информации вокруг ситуации с блокировкой в России мессенджера Telegram Роскомнадзор открыл во вторник.       

    Автор: Федор Веснин
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