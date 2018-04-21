«Безответственный шаг»: в посольстве РФ в Лондоне рассказали о последствиях удара США по Сирии

Лондон, 21 апреля. Ракетный удар США и их союзников по Сирии были контрпродуктивными, теперь потребуется больше усилий для обеспечения урегулирования в арабской республике, сообщил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне Константин Шлыков.

Авиаудары по Сирии были актом открытой агрессии против республики, что является грубым нарушением устава ООН, а также принципы международного законодательства. Атака была осуществлена в неподходящий с политической точки зрения момент, когда операция по освобождению Восточной Гуты от боевиков близилась к концу.

«Данный безответственный шаг вне всякого сомнения не принес стабильности в регион, негативно повлиял на процесс урегулирования в Сирии и его перспективы в целом», — отметил дипломат, его слова приводит РИА Новости.

Шлыков подчеркнул, что действия США, Британии и Франции реально затруднили практическую работу, которая велась в Астане и Женеве.

Напомним, что Запад нанес 14 апреля удар по сирийским военным и гражданским объектам. ПВО Сирии перехватили 71 из 103 ракет. Президент РФ Владимир Путин назвал массированную атаку актом агрессии, который фактически помогает террористам. Глава государства не исключил, что это может вызвать новую волну беженцев.