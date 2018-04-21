Собянин назвал число пострадавших от урагана в Москве

Москва, 21 апреля. В Москве в субботу бушует сильный ураган. В столице повалены сотни деревьев, из-за разгула стихии закрыт Парк Горького.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что не обошлось и без пострадавших. По его словам, в больницы доставлены семь человек, при этом один ребенок находится в тяжелейшем состоянии.

«По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых…» — написал мэр столицы в Twitter.

По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 21, 2018

Собянин подчеркнул, что сотрудники коммунальных служб Москвы занимаются ликвидацией последствий урагана. Напомним, ранее стало известно, что три человека, среди которых грудной ребенок, доставлены в больницы Москвы после падения дерева на улице Сумской.