Меню
Общество
Собянин назвал число пострадавших от урагана в Москве
Общество
Роскомнадзор предупредил о фейковых горячих линиях по блокировке Telegram
Следующая новость
Загрузка...

    Собянин назвал число пострадавших от урагана в Москве

    56

    Собянин назвал число пострадавших от урагана в Москве

    Москва, 21 апреля. В Москве в субботу бушует сильный ураган. В столице повалены сотни деревьев, из-за разгула стихии закрыт Парк Горького. 

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что не обошлось и без пострадавших. По его словам, в больницы доставлены семь человек, при этом один ребенок находится в тяжелейшем состоянии.

    «По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых…» — написал мэр столицы в Twitter.   

    Собянин подчеркнул, что сотрудники коммунальных служб Москвы занимаются ликвидацией последствий урагана. Напомним, ранее стало известно, что три человека, среди которых грудной ребенок, доставлены в больницы Москвы после падения дерева на улице Сумской.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Безответственный шаг»: в посольстве РФ в Лондоне рассказали о последствиях удара США по Сирии

    «Безответственный шаг»: в посольстве РФ в Лондоне рассказали о последствиях удара США по Сирии

    18:52   21 Апреля 2018
    44
    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    15:58   21 Апреля 2018
    781
    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    15:48   21 Апреля 2018
    740
    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    15:38   21 Апреля 2018
    6131