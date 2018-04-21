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Медведев поздравил Мамедова с назначением на пост премьера Азербайджана
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    Медведев поздравил Мамедова с назначением на пост премьера Азербайджана

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    Медведев поздравил Мамедова с назначением на пост премьера Азербайджана

    Москва, 21 апреля. Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил Новруза Мамедова с назначением на пост премьера Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров РФ. 

    Стратегическое партнерство связывает Россию и Азербайджан, эти отношения основаны на принципах равенства и уважения интересов друг друга, говорится в поздравительной телеграмме российского премьера. Он выразил уверенность в том, что стороны пойдут по пути укрепления двустороннего сотрудничества по торгово-экономической линии.

    Москва и Баку имеют потенциал для реализации масштабных проектов в транспортной, нефтегазовой и агропромышленной областях. Медведев добавил, что есть возможности для партнерства в сферах высоких технологий, образовании и культуры, а это отвечает интересам РФ и Азербайджана.

    Автор: Ирина Селезнева
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