Медведев поздравил Мамедова с назначением на пост премьера Азербайджана

Москва, 21 апреля. Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил Новруза Мамедова с назначением на пост премьера Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров РФ.

Стратегическое партнерство связывает Россию и Азербайджан, эти отношения основаны на принципах равенства и уважения интересов друг друга, говорится в поздравительной телеграмме российского премьера. Он выразил уверенность в том, что стороны пойдут по пути укрепления двустороннего сотрудничества по торгово-экономической линии.

Москва и Баку имеют потенциал для реализации масштабных проектов в транспортной, нефтегазовой и агропромышленной областях. Медведев добавил, что есть возможности для партнерства в сферах высоких технологий, образовании и культуры, а это отвечает интересам РФ и Азербайджана.