СБУ заявила, что задержала завербованного РФ «шпиона»

Киев, 21 апреля. Служба безопасности Украины объявила, что на одном из предприятий министерства обороны страны якобы работал завербованный российскими спецслужбами «шпион». В СБУ сообщили, что задержали бывшего военнослужащего ВСУ.

«Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины… разоблачили работника одного из стратегических предприятий министерства обороны… Правоохранители установили, что уроженец РФ, полковник запаса Вооруженных сил Украины в июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован…» — отмечается в комментарии, появившемся на сайте СБУ.

По информации украинской спецслужбы, «шпион» якобы передавал российским кураторам секретные данные, касающиеся сферы обороны. Мужчина, по утверждению СБУ, также пытался купить на Украине беспилотный летательный аппарат, чтобы передать его в РФ.

Против бывшего военнослужащего возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.