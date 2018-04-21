Американские демократы пытаются оправдать свое поражение на выборах — Захарова

Москва, 21 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что поданный в нью-йоркский суд иск по поводу итогов американских выборов, в котором выдвигаются обвинения против РФ, является попыткой оправдать поражение демократов на президентских выборах 2016 года.

Захарова сообщила, что Россия узнала из сообщений СМИ о том, что национальный комитет Демократической партии США якобы подал иск по поводу результатов выборов президента США 2016 года. Среди ответчиков по этому делу фигурируют Россия и россияне. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.