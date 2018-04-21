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Американские демократы пытаются оправдать свое поражение на выборах — Захарова
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    Американские демократы пытаются оправдать свое поражение на выборах — Захарова

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    Американские демократы пытаются оправдать свое поражение на выборах — Захарова

    Москва, 21 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что поданный в нью-йоркский суд иск по поводу итогов американских выборов, в котором выдвигаются обвинения против РФ, является попыткой оправдать поражение демократов на президентских выборах 2016 года.

    Захарова сообщила, что Россия узнала из сообщений СМИ о том, что национальный комитет Демократической партии США якобы подал иск по поводу результатов выборов президента США 2016 года. Среди ответчиков по этому делу фигурируют Россия и россияне. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

    «Официальных уведомлений на этот счет МИД России ни от кого не получал, поэтому о характере наших действий говорить пока рано. Однако если информация соответствует действительности, то, похоже, речь идет о своеобразной попытке демократов оправдать свое поражение», — добавила Захарова.

    Автор: Дарья Смолина
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