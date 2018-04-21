Донбасс сегодня: Докучаевск без света, ВСУ «помогли» армии ЛНР, Донецк и Луганск под огнем гаубиц

Донбасс, 21 апреля. ДНР и ЛНР под огнем минометов и боевых машин ВСУ. Докучаевск обстрелян силовиками Киева, украинские СМИ фантазируют о «самообстреле». Военнослужащие ВСУ бегут с передовой и несут небоевые потери. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки удары по позициям вооруженных сил ДНР и населенным пунктам Донецкой народной республики наносились украинскими силовиками 22 раза. Все ключевые направления обороны ДНР обстреливались из минометов и гранатометов с позиций ВСУ. На Мариупольском и Донецком направлениях провокационные вылазки совершались при помощи украинских бронетранспортеров и боевых машин пехоты. В зоне обстрела оказались десять населенных пунктов ДНР. Количество примененных боеприпасов составило 285 единиц.

Стандартный набор вооружений, аналогичный «донецкому варианту», киевские силовики применили и на Луганском направлении. Народная милиция Луганской народной республики была атакована пять раз на севере, западе и юго-западе ЛНР. Всего более сотни мин и гранат прилетели в направлении четырех поселков республики.

Техника ВСУ «смотрит» на Донецк и Луганск

Уже традиционно разведка республик Донбасса фиксирует неотведенную технику противника вблизи линии соприкосновения. На этот раз разведчиками ДНР, в том числе на основании данных, полученных от местных жителей, установлены факты переброски к линии фронта и выхода на ударные позиции 152-мм и 122-мм гаубиц, противотанковых пушек и других вооружений. Кроме того, более 50 единиц танков, БТР и БМП также переброшены в качестве подкрепления на передовые позиции ВСУ.

Всего за минувшую неделю армейскими разведками ЛНР и ДНР установлено прибытие к линии соприкосновения более 100 единиц запрещенного вооружения и техники ВСУ. В основном это дальнобойная артиллерия и танки.

«Братская помощь» от ВСУ

Разведчики Луганской народной республики получили доступ к данным о потерях личного состава украинской армии в зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск «Луганск» за апрель текущего года.

Отметим, данные указывают только на потери, не связанные с ведением боевых действий. Так, погибшими за апрель числятся уже семь бойцов ВСУ, ранения различной тяжести получили 11 военнослужащих. Также стало известно о более чем 50 украинских военнослужащих, дезертировавших с оружием и боеприпасами с передовых позиций.

Вот как пошутил по этому поводу военнослужащий армии ДНР с позывным «Степан», который несет службу на Горловском участке обороны:

«Они нам таким образом помогают, своеобразно. Чем меньше «укропа» в блиндажах противника, тем проще нам с ними «общаться» (вести боевые действия — прим. ФАН). Плюс, они сами видят, что повально бегут с передовой их побратимы — а это, поверь, деморализует очень сильно, не меньше, чем поражения в боях».

Обстрел Докучаевска и «синхронный забег» украинских СМИ

В субботу под минометным огнем оказался прифронтовой Докучаевск. По сообщениям оперативного командования Донецкой народной республики, подтвержденным представительством в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), огонь велся с западного направления, где находятся позиции ВСУ. Кроме того, при обстреле, киевские силовики задействовали штатное вооружение БМП.

В результате удара по городу половина населенного пункта осталась без света, поскольку одна из мин разрушила электроподстанцию. Электроснабжение было в считанные часы восстановлено сотрудниками донецкого МЧС, а украинскими СМИ в это же время начала усиленно «разгоняться» версия о якобы «самообстреле» ДНР.

Ни одного аргумента киевские издания не представили, но зато, ссылаясь на слова неких анонимных «местных жителей», синхронно выпустили на своих лентах новостей абсолютно однотипные сообщения. И если раньше «информация от местных жителей» подтверждалась хотя бы скриншотами обезличенных комментариев, то на этот раз украинские СМИ ограничились просто фразой «местные жители уверены…».

Налицо очередная дезинформационная кампания, проведенная в спешке и без доказательств, даже без комментария штаба силовой операции (АТО). Все это сделано для того, чтобы попытаться нивелировать в информационном пространстве негативный эффект от удара «защитников» Украины по мирному городу Донбасса.